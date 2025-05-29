Для студентов аграрного техникума в селе Оёк планируют построить новое общежитие

В настоящий момент отделение техникума в Оёке посещают около 300 студентов, многих из них приезжают учиться из соседних сёл. Есть среди них и молодые люди с особенностями здоровья. Руководство техникума считает, что для расширения возможностей по набору необходимо обеспечить всех нуждающихся ребят местами в общежитии. А для этого нужно новое здание. Участники встречи обговорили возможность возведения нового модульного жилого комплекса на 150 мест.