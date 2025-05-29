Для студентов аграрного техникума в селе Оёк планируют построить новое общежитие

В отделении Иркутского аграрного техникума в селе Оёк побывали председатель регионального правительства Константин Зайцев и министр образования Приангарья Максим Парфенов. Цель визита — обсуждение насущных проблем учебного заведения и перспектив его развития.
Теме подготовки кадров для агропромышленного комплекса региона уделяется большое внимание. Недавно глава Приангарья Игорь Кобзев посещал семеноводческое хозяйство, работающее на базе аграрного университета. Во время этой поездки поднимался вопрос участия в федеральном проекте «Кадры АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Одним из важнейших звеньев в цепочке подготовки специалистов для сельского хозяйства являются и среднепрофессиональные учебные заведения.
Как пояснил директор Иркутского аграрного техникума Иван Шелест, отделение в селе Оёк работает уже около 60 лет и желающих учиться всегда хватает, конкурс составляет примерно три человека на место. В этом году появилось и новое направление, теперь здесь можно получить профессию кинолога.
По данным Максима Парфенова, Иркутский аграрный техникум является одним из участников федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
В настоящий момент отделение техникума в Оёке посещают около 300 студентов, многих из них приезжают учиться из соседних сёл. Есть среди них и молодые люди с особенностями здоровья. Руководство техникума считает, что для расширения возможностей по набору необходимо обеспечить всех нуждающихся ребят местами в общежитии. А для этого нужно новое здание. Участники встречи обговорили возможность возведения нового модульного жилого комплекса на 150 мест.