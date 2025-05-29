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Мэр «ополчился» на детские купания в омских фонтанах

Мэр Омска Шелест призвал омичей запрещать детям купание в фонтанах.

Источник: SuperOmsk.ru

В четверг, 29 мая 2025 года, мэр Сергей Шелест в личном телеграм-канале обратил внимание на «забаву» ушедших на каникулы школьников — купание в фонтанах. По мнению градоначальника, родители должны пресекать подобные виды досуга.

«Уважаемые родители юных омичей, объясните своим детям, что фонтан — это не место для купания, это сложное гидротехническое сооружение», — обратился мэр к горожанам, прикрепив «красноречивое» фото с детьми, забравшимися в фонтан в сквере Дзержинского.

Он добавил, что также настоятельно не рекомендуется пить воду из фонтана.

Напомним, сезон работы фонтанов в Омске официально стартовал с 1 мая 2025 года, проводился запуск всех 13 городских фонтанов. Стоит также отметить, что в 2023 году проводился ремонт упомянутого объекта в сквере Дзержинского.