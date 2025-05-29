Мэр «ополчился» на детские купания в омских фонтанах

«Уважаемые родители юных омичей, объясните своим детям, что фонтан — это не место для купания, это сложное гидротехническое сооружение», — обратился мэр к горожанам, прикрепив «красноречивое» фото с детьми, забравшимися в фонтан в сквере Дзержинского.