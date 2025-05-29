В Енисейске начато уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве набережной

Однако подрядчик не выполнил условия контракта, согласно которым он должен был вывезти более 3 тонн строительного мусора на полигон в Лесосибирске, находящийся в 48 километрах от места работ. Установлено, что организация не заключила договоры с компанией для вывоза отходов.