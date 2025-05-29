В Енисейске начато уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве набережной

Об этом рассказали в Следственном Комитете по Красноярскому краю.
В Енисейске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в связи с работами по благоустройству набережной реки Енисей. Дело ведет Енисейский межрайонный следственный отдел.
По данным следствия, в марте 2024 года между одной из коммерческих организаций и МБУК «Культурный центр» был заключен контракт на благоустройство набережной за 54 миллиона рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Однако подрядчик не выполнил условия контракта, согласно которым он должен был вывезти более 3 тонн строительного мусора на полигон в Лесосибирске, находящийся в 48 километрах от места работ. Установлено, что организация не заключила договоры с компанией для вывоза отходов.
После завершения работ подрядчик предоставил отчетные документы и получил полную оплату, хотя работы по вывозу мусора не были выполнены. В результате этих действий муниципальному бюджету был причинен ущерб более 1 миллиона рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.
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