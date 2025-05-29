В Уфе выберут следующую «Мисс Республика Башкортостан»

В предстоящий четверг, 30 мая, на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» в Уфе пройдет финальное шоу XI регионального конкурса красоты.
В борьбе за корону примут участие десять финалисток, представляющих разные уголки республики. Среди них — представительницы Уфы, Сибая, Стерлитамака и других городов и районов. Отбор участниц проводился среди более чем пятидесяти претенденток, прошедших предварительный кастинг.
Программа финального вечера включает несколько этапов: презентацию участниц, демонстрацию моделей из новой коллекции БХП «Агидель», хореографические выступления, интеллектуальный конкурс и традиционное дефиле в вечерних нарядах.
Завтрашний конкурс является официальным региональным этапом национального соревнования «Мисс Россия». Вход на мероприятие свободный для всех желающих.
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