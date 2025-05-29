МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами, сообщили журналистам в ведомстве.
Поводом для этого стал инцидент в московской школе, где школьники писали ЕГЭ по истории за круглым столом. Соответствующую жалобу подала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Две жалобы поступили из ППЭ Москвы. Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — заявили в Рособрнадзоре.
В этому году сдавать ЕГЭ планируют не менее 712 тысяч российских школьников. Основной период начался 23 мая и продлится до 4 июля.