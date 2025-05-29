Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко возмутился, что этот показатель достиг исторического максимума

Лукашенко сказал, какой показатель достиг исторического максимума в Беларуси.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая, в четверг, во время совещания с руководством Совета министров возмутился, что этот показатель достиг исторического максимума, пишет БелТА.

Глава государства на совещании обратил внимание на падеж скота — вопрос, которые разрушает разрушающий животноводческую отрасль.

— О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума! — возмутился Александр Лукашенко.

Сообщается, что докладчиками о мерах, которые принимаются для того, чтобы исправить ситуацию, были определены курирующий сферу агропромышленного комплекса вице-премьер, а также министр сельского хозяйства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников о жестоком разговоре в 2025 году.

Тем временем Лукашенко сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси: «Где, кто и на каких условиях».

Кроме того, глава государства назвал условия продажи в рассрочку арендного жилья в Беларуси: «Со временем приобрести».