Лукашенко возмутился, что этот показатель достиг исторического максимума

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая, в четверг, во время совещания с руководством Совета министров возмутился, что этот показатель достиг исторического максимума, пишет БелТА.
Глава государства на совещании обратил внимание на падеж скота — вопрос, которые разрушает разрушающий животноводческую отрасль.
— О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума! — возмутился Александр Лукашенко.
Сообщается, что докладчиками о мерах, которые принимаются для того, чтобы исправить ситуацию, были определены курирующий сферу агропромышленного комплекса вице-премьер, а также министр сельского хозяйства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников о жестоком разговоре в 2025 году.
Тем временем Лукашенко сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси: «Где, кто и на каких условиях».
Кроме того, глава государства назвал условия продажи в рассрочку арендного жилья в Беларуси: «Со временем приобрести».