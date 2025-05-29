«Уже таких нет». Лукашенко уверен, что в Беларуси нет глухих мест типа «медвежий угол»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси нет глухи и заброшенных сел, пишет БелТА.
В частности, обсуждая тему арендного жилья, в том числе в сельской местности, президент предложил белорусам дарить арендное жилье при определенных условиях.
Здесь мы писали, что именно Александр Лукашенко сказал о безвозмездной передаче арендного жилья белорусам: «А может дом и подарить».
При этом глава республики назвал это даже целесообразным. Отмечая, в стране, уже даже и нет вовсе глухих и заброшенных «медвежьих углов».
— Дом целесообразно молодому специалисту где-то в медвежьем углу, как у нас говорят (хотя в Беларуси уже таких нет), и подарить. Даром отдать, — заключил президент.
Таким образом Александр Лукашенко сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси: «Где, кто и на каких условиях».
Напомним, глава страны проводит 29 мая в прямом эфире белорусского телевидения были подняты вопросы и условия предоставления белорусам арендного жилья.