Новый штамм COVID: Минздрав Казахстана сделал заявление

Сообщалось, что в США распространяется новый вариант COVID, известный как NB.1.8.1. Специалисты отмечали, что новый штамм COVID более заразен, чем другие разновидности вируса. Он был впервые обнаружен в Китае в январе этого года. Вместе с тем в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава сообщили, что продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости по стране и эпидемиологической ситуации в мире.
«В Республике Казахстан эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная. (…) С начала года зарегистрировано 362 случая COVID-19, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости в 3,4 раза, летальных случаев не зарегистрировано. Заболевание протекает в легкой форме, пациенты получают лечение в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что проводится ежеквартальный мониторинг за циркуляцией вирусов и их различных вариантов.
«По результатам проведенного лабораторного мониторинга в текущем году в Республике Казахстан в 100 процентах случаев установлена циркуляция варианта омикрон, подтипа JN.1, в том числе подлинии LF.7.1.3, LP.8.1, LF.7.6 и КР.3.1.1», — уточняется в информации.