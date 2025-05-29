Новый штамм COVID: Минздрав Казахстана сделал заявление

Сообщалось, что в США распространяется новый вариант COVID, известный как NB.1.8.1. Специалисты отмечали, что новый штамм COVID более заразен, чем другие разновидности вируса. Он был впервые обнаружен в Китае в январе этого года. Вместе с тем в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава сообщили, что продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости по стране и эпидемиологической ситуации в мире.