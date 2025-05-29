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Николай Валуев посетил парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Он назвал общественное пространство замечательным.

Источник: ПАРК ШВЕЙЦАРИЯ

Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев стал гостем нижегородского парка «Швейцария». Об этом сообщили представители общественного пространства в социальных сетях.

Николай Валуев посетил «Швейцарию» в составе парламентской делегации. Он назвал нижегородский парк замечательным, отметив невероятное количество локаций для спорта, активного образа жизни и отдыха. Депутат также подчеркнул, что многие площадки для тренировок можно использовать бесплатно.

Также Валуев похвалил благоустройство парка за общественные туалеты. По его словам, это «очень важное пространство, которое должно быть организовано для гуляющих».

Ранее мы писали, что Uma2rman и «Дельфин» выступят на летнем фестивале в Нижнем Новгороде.