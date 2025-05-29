На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тринадцать мирных жителей Курской области, которые находятся на Украине, содержат как военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«По данным вернувшихся курян, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен 1000 на 1000. Гражданские содержались вместе с военнопленными… Куряне — это обычные работяги, фермеры. Их схватили, потому что они хотели на сторону России перейти из зоны боевых действий. Их посадили в СИЗО, потом в колонии», — сказала Москалькова журналистам.
С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1000 на 1000.