На Украине 13 мирных жителей Курской области содержат как военнопленных

«По данным вернувшихся курян, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен 1000 на 1000. Гражданские содержались вместе с военнопленными… Куряне — это обычные работяги, фермеры. Их схватили, потому что они хотели на сторону России перейти из зоны боевых действий. Их посадили в СИЗО, потом в колонии», — сказала Москалькова журналистам.