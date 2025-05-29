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В Самаре Дом мещанки Прохоровой включили в список объектов культурного наследия

28 мая Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области включила Дом самарской мещанки Прохоровой А.

28 мая Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области включила Дом самарской мещанки Прохоровой А. А. в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

Теперь здание на ул. Ленинская, 101 официально признано ценным с историко-культурной точки зрения. В течение года специалисты установят его границы и проведут необходимую экспертизу.

Приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее мы писали, что в Самаре отремонтируют и сделают круглогодичными турбазы «Дорожник» и «Волжанка».

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