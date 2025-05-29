В Самаре Дом мещанки Прохоровой включили в список объектов культурного наследия

28 мая Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области включила Дом самарской мещанки Прохоровой А. А. в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.
Теперь здание на ул. Ленинская, 101 официально признано ценным с историко-культурной точки зрения. В течение года специалисты установят его границы и проведут необходимую экспертизу.
Приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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