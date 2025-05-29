Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что нужно ввести мораторий на игру в долг в игорных заведениях

Лукашенко сказал ввести мораторий на игру в долг в игорных заведениях в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством белорусского правительства заявил, что нужно ввести мораторий на игру в долг в игорных заведениях, сообщает БелТА.

Президент Беларуси обратил внимание на необходимость введения в игорных заведениях моратория на игру в долг.

— А может, и дать право членам семьи вводить запрет на игру человеку зависимому. Тем более что деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр, а вот это уже принципиальный вопрос, — уточнил глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что ему хотелось бы узнать, как именно предлагается решить указанный вопрос.

— Надо запретить вообще-то для начала банкам осуществлять такие переводы за пределы страны. Деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну, — отметил президент.

По его словам, это касается всех направлений работу. Он попросил доложить, как в подготовленном проекте указа учитывается данные чувствительные вопросы. Вместе с тем глава государства заметил, что при наличии виртуальных заведений требуется страховка для того, чтобы не допустить участия в игре детей, а также недееспособных граждан.

— Во-вторых, такие развлечения должны быть доступны только для платежеспособных людей. Словом, мы же не первый раз уже сталкиваемся с этим вопросом, а в Беларуси все это процветает. Цветет и пахнет, как в народе говорят, — сообщил Лукашенко.

Президент добавил, что имеется опыт работы по игорному бизнесу. Он предложил, исходя из данного опыта, окончательно отрегулировать все правила. Александр Лукашенко заметил:

— Сколько мы знаем примеров, когда, допустим, (лудоман. — Ред.) не может остановиться и барьеров для него нет. Набирает долги, кредиты, продает имущество. Страдает сам, семья и общество. Некоторые люди на это обращают внимание.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что этот показатель достиг исторического максимума.

Тем временем Лукашенко уверен, что в Беларуси нет глухих мест типа «медвежий угол»: «Уже таких нет».

Кстати, мы узнали, куда сходить с ребенком в День защиты детей 1 июня, а также 30 и 31 мая 2025 в Минске: программа мероприятий и стоимость билетов.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Вознесение Господне 29 мая 2025.