Лукашенко заявил, что нужно ввести мораторий на игру в долг в игорных заведениях

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством белорусского правительства заявил, что нужно ввести мораторий на игру в долг в игорных заведениях, сообщает БелТА.
Президент Беларуси обратил внимание на необходимость введения в игорных заведениях моратория на игру в долг.
— А может, и дать право членам семьи вводить запрет на игру человеку зависимому. Тем более что деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр, а вот это уже принципиальный вопрос, — уточнил глава государства.
Александр Лукашенко заявил, что ему хотелось бы узнать, как именно предлагается решить указанный вопрос.
— Надо запретить вообще-то для начала банкам осуществлять такие переводы за пределы страны. Деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну, — отметил президент.
По его словам, это касается всех направлений работу. Он попросил доложить, как в подготовленном проекте указа учитывается данные чувствительные вопросы. Вместе с тем глава государства заметил, что при наличии виртуальных заведений требуется страховка для того, чтобы не допустить участия в игре детей, а также недееспособных граждан.
— Во-вторых, такие развлечения должны быть доступны только для платежеспособных людей. Словом, мы же не первый раз уже сталкиваемся с этим вопросом, а в Беларуси все это процветает. Цветет и пахнет, как в народе говорят, — сообщил Лукашенко.
Президент добавил, что имеется опыт работы по игорному бизнесу. Он предложил, исходя из данного опыта, окончательно отрегулировать все правила. Александр Лукашенко заметил:
— Сколько мы знаем примеров, когда, допустим, (лудоман. — Ред.) не может остановиться и барьеров для него нет. Набирает долги, кредиты, продает имущество. Страдает сам, семья и общество. Некоторые люди на это обращают внимание.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что этот показатель достиг исторического максимума.
Тем временем Лукашенко уверен, что в Беларуси нет глухих мест типа «медвежий угол»: «Уже таких нет».
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