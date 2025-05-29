Лукашенко заявил, что нужно ввести мораторий на игру в долг в игорных заведениях

— Во-вторых, такие развлечения должны быть доступны только для платежеспособных людей. Словом, мы же не первый раз уже сталкиваемся с этим вопросом, а в Беларуси все это процветает. Цветет и пахнет, как в народе говорят, — сообщил Лукашенко.