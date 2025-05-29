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Пустующую 20 лет деревню упразднили в Нижегородской области

Один населенный пункт упразднили в составе городского округа город Чкаловск. Соответствующий законопроект одобрил парламент Нижегородской области 29 мая 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Председатель комитета заксобрания по госвласти Владимир Паков пояснил, что в поселке Школьный Пуреховского сельсовета с 2005 года отсутствуют зарегистрированные жители и объекты недвижимости. Законодательство разрешает упразднять населенные пункты, если в них никто не живет и нет зарегистрированной недвижимости не менее 10 лет.