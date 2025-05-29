В ЦБ назвали причины подорожания платных медицинских услуг в Ростовской области

В Ростовской области подорожали платные медицинские услуги и товары. К такому выводу пришли в Центробанке.
Эксперты выяснили, что заметнее всего в апреле 2025 года изменились цены в стоматологических клиниках. Организации обновили прейскуранты в попытке компенсировать траты на содержание помещений, инструментов, расходных материалов и зарплаты работникам.
В сегменте стоматологических услуг больше всего увеличились стоимость изготовления коронки и первичной консультации. Годовой прирост цен на услуги составил 11,46%.
Кроме того, в регионе стали дороже отдельные лекарства, приборы и перевязочные материалы, это произошло из-за роста затрат на материалы, логистику и оплату труда. За год медицинские товары выросли в цене на 9,25%.
Также на Дону отметили увеличение стоимости продуктов питания.
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