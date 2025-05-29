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Омский «Авангард» мощно усиливается: Клим Костин возвращается из НХЛ

Журналист Дмитрий Ерыкалов подтвердил информацию о возвращении обладателя Кубка Гагарина в Омск.

Источник: Om1 Омск

Журналист Дмитрий Ерыкалов в своём телеграм-канале сообщил, что в омский «Авангард» практически со 100%-й вероятностью вернётся обладатель Кубка Гагарина Клим Костин.

«Отличное усиление для “Авангарда”. А учитывая, что Алексей Сопин выиграл борьбу за Александра Волкова, в нападении у омичей появляются два классных по меркам КХЛ форварда. Нападение Ги Буше становится куда более разнообразным», — прокомментировал журналист.

Два года назад, по информации журналиста Михаила Зислиса, «Авангард» был готов заплатить форварду при возвращении в КХЛ 55−60 миллионов рублей за сезон, а также место в первых тройках нападения и первой бригаде большинства.