Байкал ждет туристов из Индии и арабских стран

Развитие въездного туризма из Индии и арабских стран сталкивается с некоторыми трудностями. Индийским туристам сложно найти вегетарианскую еду, а арабские семьи испытывают трудности с размещением из-за нехватки номеров большой вместимости. Несмотря на это, региональный туризм постепенно восстанавливается и приближается к показателям 2019 года.