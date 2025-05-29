Байкал ждет туристов из Индии и арабских стран

Основной поток туристов по-прежнему составляют жители российских регионов. Среди иностранных туристов преобладают гости из Китая, Тайваня и стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает сайт «ИрСити».
Развитие въездного туризма из Индии и арабских стран сталкивается с некоторыми трудностями. Индийским туристам сложно найти вегетарианскую еду, а арабские семьи испытывают трудности с размещением из-за нехватки номеров большой вместимости. Несмотря на это, региональный туризм постепенно восстанавливается и приближается к показателям 2019 года.