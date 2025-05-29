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Байкал ждет туристов из Индии и арабских стран

Турпоток на Байкал в этом году может вырасти до 10% за счет туристов из Индии и арабских стран, сообщил председатель Сибирской Байкальской Ассоциации туризма Вадим Копылов.

Основной поток туристов по-прежнему составляют жители российских регионов. Среди иностранных туристов преобладают гости из Китая, Тайваня и стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает сайт «ИрСити».

Развитие въездного туризма из Индии и арабских стран сталкивается с некоторыми трудностями. Индийским туристам сложно найти вегетарианскую еду, а арабские семьи испытывают трудности с размещением из-за нехватки номеров большой вместимости. Несмотря на это, региональный туризм постепенно восстанавливается и приближается к показателям 2019 года.