На День города в Иркутске выступит певица Юлианна Караулова

7 июня Иркутск отметит 364-летие. Поздравить горожан с праздником приедет певица и известная телеведущая Юлианна Караулова. Её выступление запланировано на 21.00, а праздничная концертная программа «Иркутск — сила в людях» (0+) начнётся на площади графа Сперанского в 17.00. Подарок для всех жителей столицы Приангарья и гостей подготовили вместе с компанией «Элит Лайн», пишет ИА IrkutskMedia.