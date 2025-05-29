На День города в Иркутске выступит певица Юлианна Караулова

7 июня Иркутск отметит 364-летие. Поздравить горожан с праздником приедет певица и известная телеведущая Юлианна Караулова. Её выступление запланировано на 21.00, а праздничная концертная программа «Иркутск — сила в людях» (0+) начнётся на площади графа Сперанского в 17.00. Подарок для всех жителей столицы Приангарья и гостей подготовили вместе с компанией «Элит Лайн», пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр города Руслан Болотов, также свои музыкальные таланты продемонстрируют представители разных профессий. Среди них — пожарный, врач, крановщица ИркАЗа — финалистка известного шоу на популярном телеканале, а также сотрудники МВД, Росгвардии и образовательных учреждений.
«Сегодня на заседании оргкомитета обсудили с коллегами важные организационные моменты. Особое внимание уделим безопасности, транспортной логистике, а также уборке города и оформлению к празднику», — сообщил градоначальник.
Руслан Болотов отметил, что основные мероприятия пройдут на площади графа Сперанского, острове Конном, у памятника Александру III, в сквере имени Кирова и на площадке на бульваре Гагарина, 9.