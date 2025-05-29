В Кремле рассказали о работе над решением демографической проблемы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские власти усиленно работают над решением демографической проблемы в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский лидер Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент пообщается с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и семьями, которые награждены орденом «Родительская слава».
«Очень важная тема для нашей страны, учитывая все-таки демографические проблемы, которые присутствуют, которые пока нам не удается побороть, и над которыми все усиленно работают», — сказал Песков журналистам.