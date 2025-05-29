Чернышенко призвал следить за квалификацией финансовых разведчиков

«Особое внимание необходимо уделять повышению квалификации специалистов, работающих в области финансовой разведки и анализа, и постоянное обновление знаний и компетенций позволит быстрее и точнее выявлять сомнительные операции и предотвращать потенциальные преступления», — сказал он, выступая на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).