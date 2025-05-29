Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко призвал следить за квалификацией финансовых разведчиков

Чернышенко призвал уделять особое внимание квалификации финансовых разведчиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Повышению квалификации специалистов в области финансовой разведки необходимо уделять особое внимание, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Особое внимание необходимо уделять повышению квалификации специалистов, работающих в области финансовой разведки и анализа, и постоянное обновление знаний и компетенций позволит быстрее и точнее выявлять сомнительные операции и предотвращать потенциальные преступления», — сказал он, выступая на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Он добавил, что современные цифровые технологии открывают огромные перспективы, но одновременно создают новые риски и опасности.

Чернышенко отметил, что важнейшую роль играет и просвещение общественности, что, по его словам, позволит значительно снизить уязвимость отдельных граждан и компаний перед лицом мошенничества и манипуляций.