Чернышенко призвал следить за квалификацией финансовых разведчиков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Повышению квалификации специалистов в области финансовой разведки необходимо уделять особое внимание, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Особое внимание необходимо уделять повышению квалификации специалистов, работающих в области финансовой разведки и анализа, и постоянное обновление знаний и компетенций позволит быстрее и точнее выявлять сомнительные операции и предотвращать потенциальные преступления», — сказал он, выступая на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Он добавил, что современные цифровые технологии открывают огромные перспективы, но одновременно создают новые риски и опасности.
Чернышенко отметил, что важнейшую роль играет и просвещение общественности, что, по его словам, позволит значительно снизить уязвимость отдельных граждан и компаний перед лицом мошенничества и манипуляций.