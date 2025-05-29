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В Омске перекроют перекрёсток Герцена и Октябрьской: трамвай не пойдёт, автобусы изменят маршрут

Мэр Омска Сергей Шелест предупредил горожан о временных изменениях в движении транспорта на предстоящих выходных.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Это связано с ремонтом дороги по улице Герцена и заменой трамвайных путей на перекрёстке с улицей Октябрьской.

С 22:00 30 мая до 5:00 2 июня движение через перекрёсток будет полностью закрыто для всех видов транспорта. В это время изменятся маршруты нескольких автобусных линий, а трамвай № 7 временно не будет ходить.

Вот как изменится схема движения:

Маршрут № 385: при движении в сторону городка Нефтяников — поворот с Герцена на Октябрьскую, далее по Орджоникидзе, Кемеровской и Красному Пути. В обратную сторону — по улицам Красный Путь, 7-я Северная, Орджоникидзе, Октябрьская и снова Герцена. Маршрут № 500: в обоих направлениях — через Герцена, Октябрьскую, Орджоникидзе и 7-ю Северную. Маршруты № 32, 34, 39, 42, 51, 72, 79, 94, 222, 350, 359, 414, 503, 550: объезд закрытого участка будет организован по кольцу — Герцена, Октябрьская, Орджоникидзе, 7-я Северная и снова Герцена. Обратное движение — по той же схеме. Трамвай № 7 на этот период временно не будет ходить вовсе.

Горожанам рекомендуют заранее продумывать маршрут и учитывать возможные задержки. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».