«Уходят деньги от проигранных квартир и машин». Лукашенко высказался о запрете банковских переводов за границу организаторам азартных игр

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал запретить банкам переводить в пользу иностранных организаторов азартных игр деньги, пишет БелТА.
Подняв на совещании тему игорного бизнеса, Лукашенко назвал вопрос деликатным и касающимся этичности и безопасности. Он сказал, что нужна страховка от того, чтобы не играли несовершеннолетние и недееспособные. И чтобы подобные развлечения были доступны только для платежеспособных граждан.
— Мы же не первый раз уже сталкиваемся с этим вопросом, а в Беларуси все это процветает. Цветет и пахнет, как в народе говорят, — подчеркнул он.
Глава республики сказал правительству окончательно отрегулировать все правила работы игорного бизнеса. И напомнил о примерах, когда от действий лудомана страдают они сами, их семьи и общество. Лукашенко заявил, что следует ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг. И также высказался о возможности предоставлять членам их семей право вводить запрет на игру.
Также Лукашенко назвал принципиальным вопросом, когда деньги уходят организаторам азартных игр за рубеж.
— Деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр, а вот это уже принципиальный вопрос, — заметил он.
Белорусский лидер сказал, что решить этот вопрос на начальном этапе можно, запретив банкам осуществлять подобные переводы за пределы страны.
— Деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну. Это касается всех направлений работы, — заключил президент Беларуси.
Еще Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси нет глухих деревень типа «медвежий угол»: «Уже таких нет».
Также глава страны сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси: «Где, кто и на каких условиях». Здесь мы писали, что именно Александр Лукашенко сказал о безвозмездной передаче арендного жилья белорусам: «А может дом и подарить».
Напомним, глава страны проводит 29 мая в прямом эфире белорусского телевидения были подняты вопросы и условия предоставления белорусам арендного жилья.