«Уходят деньги от проигранных квартир и машин». Лукашенко высказался о запрете банковских переводов за границу организаторам азартных игр

Глава республики сказал правительству окончательно отрегулировать все правила работы игорного бизнеса. И напомнил о примерах, когда от действий лудомана страдают они сами, их семьи и общество. Лукашенко заявил, что следует ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг. И также высказался о возможности предоставлять членам их семей право вводить запрет на игру.