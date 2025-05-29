Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Осинском округе по региональной программе отремонтировали дома культуры

В рамках культурной реновации по региональному проекту «Комфортный край» в Осинском муниципальном округе обновили дома культуры.

В рамках культурной реновации по региональному проекту «Комфортный край» в Осинском муниципальном округе обновили дома культуры. На эти цели из краевого бюджета выделено 6,1 млн рублей, свои долю внес и муниципалитет.

Так, в Осинском центре культуры и досуга отремонтировали кровлю, в филиале осинского ЦКД в деревне Мостовой починили входную группу и облицевали наружные стены. А в селе Комарово в доме культуры заменены оконные и дверные блоки, уложен линолеум, выполнена внутренняя отделка стен и потолка.