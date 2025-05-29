Совет по телевидению и радио оштрафовал CANAL5, который не является ни телевидением, ни радио: Репрессии перед выборами в Молдове усиливаются, закон все чаще нарушается

"Сегодня мы стали свидетелями очередной грубой атаки властей и подконтрольных им учреждений на независимых журналистов, свободную прессу, общественное мнение и, в целом, на свободу слова.
Совет по телевидению и радио наложил штраф на CANAL5 — онлайн-платформу, которая не является телевидением, не является радиостанцией и не имеет статуса аудиовизуальной медиа-службы согласно Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг (КАМУ). Следовательно, применение этого кодекса к CANAL5 является незаконным, а действия Совета представляют собой явное превышение его законных полномочий.
Мы считаем, что эти санкции являются злоупотреблением и не имеют правовых оснований, поскольку были предприняты с игнорированием четких норм, предусмотренных Кодексом, по следующим причинам:
1. CANAL5 не соответствует критериям, указанным в статье 57, пункт 1 КАМУ, для признания нелинейной аудиовизуальной медиа-службой.
2. ООО «Media Content Distribution» никогда не обращалось в Совет по телевидению и радио о предоставлении таких услуг.
3. С 04.09.2024 согласно Решению № 11 Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения, все разрешительные документы компании, включая лицензии на вещание, были отозваны. Таким образом, компания утратила статус медиа-поставщика и не подчиняется регулированию КАМУ.
4. Согласно статье 2 КАМУ, кодекс не применяется к веб-платформам, которые не конкурируют с аудиовизуальными медиа-услугами.
5. Под категорию субъектов в КАМУ подпадают только медиа-поставщики с действующей лицензией — что не относится к CANAL5.
То, что мы наблюдаем сегодня, — это не демократия и свобода слова, а укрепление авторитарного режима, который после закрытия телеканалов и радиостанций начал заставлять молчать сайты, Telegram-каналы и теперь любую неудобную онлайн-платформу.
В то время, как тысячи НПО и блогеров, близких к власти, беспрепятственно продвигают политические интересы и государственную рекламу без какого-либо контроля со стороны Совета по телевидению и радио, Совет выбирает преследовать то, что осталось от независимой прессы.
CANAL5 оставляет за собой право оспаривать эти незаконные действия в суде и продолжит защищать свободу прессы и право на информацию.
Дорогие люди, проснитесь. Завтра могут прийти за вами…".
Источник: t.me/canal5ru.
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