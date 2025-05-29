Три новые спортивные академии создадут в Красноярске

В Красноярске появятся 3 новые академии: по регби, баскетболу и футболу. Эту идею поддержал глава края Михаил Котюков.
Для этого будут модернизировать стадионы «Авангард» и «Красный Яр».
Академию футбола планируют организовать на базе Острова Отдыха и СШОР «Енисей». Ей могут дать имя Олега Романцева, знаменитого игрока и тренера.
Кроме того, в Красноярске планируют расширение инфраструктуры «Арены Север», а также построить спортивный комплекс на Авиаторов и модернизировать открытые баскетбольные площадки в «Татышев-парке».
Ранее мы говорили о создании нового гостиничного комплекса в «Бобровом логу».