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Три новые спортивные академии создадут в Красноярске

В Красноярске появятся три новые академии: по регби, баскетболу и футболу.

Источник: Freepik

В Красноярске появятся 3 новые академии: по регби, баскетболу и футболу. Эту идею поддержал глава края Михаил Котюков.

Для этого будут модернизировать стадионы «Авангард» и «Красный Яр».

Академию футбола планируют организовать на базе Острова Отдыха и СШОР «Енисей». Ей могут дать имя Олега Романцева, знаменитого игрока и тренера.

Кроме того, в Красноярске планируют расширение инфраструктуры «Арены Север», а также построить спортивный комплекс на Авиаторов и модернизировать открытые баскетбольные площадки в «Татышев-парке».

Ранее мы говорили о создании нового гостиничного комплекса в «Бобровом логу».