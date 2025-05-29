В Красноярске создадут три спортивные академии

В Красноярске планируется создание трех спортивных академий — по регби, баскетболу и футболу. Об этом сегодня, 29 мая, заявил губернатор Михаил Котюков в ходе выступления с ежегодным посланием, посвященным приоритетным направлениям экономической и социальной политики края.