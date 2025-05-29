В Красноярске создадут три спортивные академии

В Красноярске планируется создание трех спортивных академий — по регби, баскетболу и футболу. Об этом сегодня, 29 мая, заявил губернатор Михаил Котюков в ходе выступления с ежегодным посланием, посвященным приоритетным направлениям экономической и социальной политики края.
— При поддержке Минспорта России завершим модернизацию базы «Авангард» — спорткомплекса «Енисея-СТМ», а модернизацию инфраструктуры «Красного Яра» возьмет на себя давний партнер клуба — компания «Полюс». Академия футбола будет развиваться на базе СШОР «Енисей» и острова Отдыха, — говорит глава региона.
Также в программу развития спорта включили модернизацию открытых баскетбольных площадок в Татышев-парке и «Арену Север».
Ранее мы писали, что администрация Красноярска изъяла недостроенное здание торгового комплекса «Эльдорадо» на улице Сурикова, 3д.