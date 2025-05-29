Байкеры выгонят самокатчиков из центра Екатеринбурга

Фестиваль автомотокультуры «Движение Урал» пройдет в Екатеринбурге
С 00:10 4 июня до 05:00 9 июня будет закрыта улица 8 Марта (от Малышева до проспекта Ленина). 7 июня с 12:45 до окончания мотопарада закроют:
- проспект Космонавтов (от кольцевой автодороги до Челюскинцев);
- улицу Челюскинцев (от Космонавтов до Свердлова);
- улицу Свердлова (от Челюскинцев до Карла Либкнехта);
- улицу Карла Либкнехта (от Свердлова до проспекта Ленина);
- проспект Ленина (от Свердлова до 8 Марта).
С 06:00 до 23:00 7 июня будет закрыта улица Горького (от Пушкина до Малышева), с 06:00 7 июня до 23:00 8 июня — улица Воеводина (от Малышева до Ленина). Парковка на площади 1905 года будет запрещена с 06:00 7 июня до 22:00 8 июня.
С 06:00 7 июня до 23:00 8 июня электросамокатам запретят въезд в центр города. Зона ограничений: Челюскинцев — Красный переулок — Николая Никонова — Царская — Толмачева — Ленина — Пушкина — Малышева — Вайнера — Ленина — 8 Марта — Ельцина. Схемы движения общественного транспорта будут опубликованы позже.