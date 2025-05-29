Байкеры выгонят самокатчиков из центра Екатеринбурга

С 06:00 до 23:00 7 июня будет закрыта улица Горького (от Пушкина до Малышева), с 06:00 7 июня до 23:00 8 июня — улица Воеводина (от Малышева до Ленина). Парковка на площади 1905 года будет запрещена с 06:00 7 июня до 22:00 8 июня.