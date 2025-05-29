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Байкеры выгонят самокатчиков из центра Екатеринбурга

Улицы перекроют в Екатеринбурге для проведения байк-феста.

Фестиваль автомотокультуры «Движение Урал» пройдет в Екатеринбурге 7—8 июня. На это время будут закрыты некоторые городские улицы, а для электросамокатов центр города и вовсе закроют на все выходные, сообщает пресс-служба мэрии.

С 00:10 4 июня до 05:00 9 июня будет закрыта улица 8 Марта (от Малышева до проспекта Ленина). 7 июня с 12:45 до окончания мотопарада закроют:

  • проспект Космонавтов (от кольцевой автодороги до Челюскинцев);

  • улицу Челюскинцев (от Космонавтов до Свердлова);

  • улицу Свердлова (от Челюскинцев до Карла Либкнехта);

  • улицу Карла Либкнехта (от Свердлова до проспекта Ленина);

  • проспект Ленина (от Свердлова до 8 Марта).

С 06:00 до 23:00 7 июня будет закрыта улица Горького (от Пушкина до Малышева), с 06:00 7 июня до 23:00 8 июня — улица Воеводина (от Малышева до Ленина). Парковка на площади 1905 года будет запрещена с 06:00 7 июня до 22:00 8 июня.

С 06:00 7 июня до 23:00 8 июня электросамокатам запретят въезд в центр города. Зона ограничений: Челюскинцев — Красный переулок — Николая Никонова — Царская — Толмачева — Ленина — Пушкина — Малышева — Вайнера — Ленина — 8 Марта — Ельцина. Схемы движения общественного транспорта будут опубликованы позже.