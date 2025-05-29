В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями

«Напомню, мать-героиня — это женщина, которая родила десять и более детей. Вот с такими семьями сегодня президент в свободном режиме пообщается. Семьи расскажут о себе, поднимут какие-то вопросы, те, которые посчитают необходимыми. Но в целом, конечно же, это один из очень важных приоритетов для нашей страны», — сказал Песков журналистам.