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В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями

Песков: многодетные семьи на встрече с Путиным по видеосвязи расскажут о себе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Многодетные семьи на встрече с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поднимут ряд важных вопросов и расскажут о себе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства пообщается по видеосвязи с семьями, которые получили ордена родительской славы, и с матерями-героинями. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

«Напомню, мать-героиня — это женщина, которая родила десять и более детей. Вот с такими семьями сегодня президент в свободном режиме пообщается. Семьи расскажут о себе, поднимут какие-то вопросы, те, которые посчитают необходимыми. Но в целом, конечно же, это один из очень важных приоритетов для нашей страны», — сказал Песков журналистам.

Песков добавил, что в четверг Путин работает в Кремле. У президента запланированы также ряд рабочих встреч, о некоторых в Кремле сообщат во второй половине дня.