«Застает врасплох»: где в городе можно получить солнечный удар и кто в группе риска

В жаркую погоду особенно опасно находиться под прямыми лучами солнца. Это может привести к солнечному удару. О симптомах, способах защиты от него, а также о первой помощи, если человек уже почувствовал недомогание, «Вечерней Москве» рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.