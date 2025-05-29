«Застает врасплох»: где в городе можно получить солнечный удар и кто в группе риска

В жаркую погоду особенно опасно находиться под прямыми лучами солнца. Это может привести к солнечному удару. О симптомах, способах защиты от него, а также о первой помощи, если человек уже почувствовал недомогание, «Вечерней Москве» рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.
Кто в группе риска.
В группе риска относительно солнечного удара, как рассказала Алексеева, находятся люди с хроническими заболеваниями и другими диагнозами, в том числе:
гипертония;ишемическая болезнь сердца;мигрень;болезни ЖКТ;сахарный диабет;беременность.
Каковы симптомы солнечного удара.
Специалист объяснила, как распознать солнечный удар. При перегреве у людей появляются следующие симптомы:
тошнота;недомогание;слабость;головокружение;потемнение в глазах;кратковременные судороги (у детей);высокая температура.
Где можно получить солнечный удар и как защититься.
По ее словам, солнечный удар может настигнуть человека, когда он забывает покрыть голову и прямые солнечные лучи нагревают тело. Это часто происходит на пляжах.
— Хотя на остановке общественного транспорта в городе эта неприятность тоже может застать врасплох. Поэтому даже в городе в жаркую погоду нужно надевать головной убор, — рекомендовала врач.
Врач назвала несколько простых правил, которые помогут защититься от солнца. Так, если человек знает, что ему придется долго быть на солнце, нужно:
взять с собой панаму или зонт;обязательно пить воду;использовать термальную воду, чтобы остужать лицо, шею и области крупных сосудов;одежда должна быть светлая, из натуральных тканей, которые не стягивают тело.
Терапевт Алексеева объяснила, как пожилым людям пережить летнюю жару без серьезных последствий.
— Пешие прогулки в жару лучше заменить на поездки в транспорте, потому что там есть кондиционеры. Вечером тоже стоит прикрывать голову, потому что летом солнечные лучи даже в позднее время еще активны, — посоветовала Алексеева.
Как оказать первую помощь.
Если человек все же получил солнечный удар на пляже, несколько простых действий помогут облегчить его состояние:
пострадавшего нужно срочно переместить в прохладное помещение;дать выпить воды комнатной температуры;затем необходимо просто наблюдать за симптомами и вызвать специалиста, если это будет необходимо.
— Можно дать антигистаминные препараты или те лекарства, которые пациент принимает от хронических заболеваний, — добавила терапевт.
Охладиться в жару можно с помощью «правильных» продуктов и напитков. Что лучше пить и есть при такой погоде, «ВМ» рассказала диетолог Ольга Редина.