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«Застает врасплох»: где в городе можно получить солнечный удар и кто в группе риска

В жаркую погоду особенно опасно находиться под прямыми лучами солнца. Это может привести к солнечному удару. О симптомах, способах защиты от него, а также о первой помощи, если человек уже почувствовал недомогание, «Вечерней Москве» рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

В жаркую погоду особенно опасно находиться под прямыми лучами солнца. Это может привести к солнечному удару. О симптомах, способах защиты от него, а также о первой помощи, если человек уже почувствовал недомогание, «Вечерней Москве» рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

Кто в группе риска.

В группе риска относительно солнечного удара, как рассказала Алексеева, находятся люди с хроническими заболеваниями и другими диагнозами, в том числе:

гипертония;ишемическая болезнь сердца;мигрень;болезни ЖКТ;сахарный диабет;беременность.

Каковы симптомы солнечного удара.

Специалист объяснила, как распознать солнечный удар. При перегреве у людей появляются следующие симптомы:

тошнота;недомогание;слабость;головокружение;потемнение в глазах;кратковременные судороги (у детей);высокая температура.

Где можно получить солнечный удар и как защититься.

По ее словам, солнечный удар может настигнуть человека, когда он забывает покрыть голову и прямые солнечные лучи нагревают тело. Это часто происходит на пляжах.

— Хотя на остановке общественного транспорта в городе эта неприятность тоже может застать врасплох. Поэтому даже в городе в жаркую погоду нужно надевать головной убор, — рекомендовала врач.

Врач назвала несколько простых правил, которые помогут защититься от солнца. Так, если человек знает, что ему придется долго быть на солнце, нужно:

взять с собой панаму или зонт;обязательно пить воду;использовать термальную воду, чтобы остужать лицо, шею и области крупных сосудов;одежда должна быть светлая, из натуральных тканей, которые не стягивают тело.

Терапевт Алексеева объяснила, как пожилым людям пережить летнюю жару без серьезных последствий.

— Пешие прогулки в жару лучше заменить на поездки в транспорте, потому что там есть кондиционеры. Вечером тоже стоит прикрывать голову, потому что летом солнечные лучи даже в позднее время еще активны, — посоветовала Алексеева.

Как оказать первую помощь.

Если человек все же получил солнечный удар на пляже, несколько простых действий помогут облегчить его состояние:

пострадавшего нужно срочно переместить в прохладное помещение;дать выпить воды комнатной температуры;затем необходимо просто наблюдать за симптомами и вызвать специалиста, если это будет необходимо.

— Можно дать антигистаминные препараты или те лекарства, которые пациент принимает от хронических заболеваний, — добавила терапевт.

Охладиться в жару можно с помощью «правильных» продуктов и напитков. Что лучше пить и есть при такой погоде, «ВМ» рассказала диетолог Ольга Редина.