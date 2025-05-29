Синтезировано вещество, способное остановить развитие эпилепсии

«Исследователи Южного федерального университета и Волгоградского государственного медицинского университета разработали перспективное соединение, которое может стать эффективным средством для лечения эпилепсии. [Ученые] синтезировали новое соединение на основе производных бензимидазола — класса веществ с доказанной нейропротекторнойактивностью. Лабораторные испытания подтвердили, что новая молекула не только снижает частоту судорожных приступов, но и защищает нейроны от повреждений», — говорится в сообщении.