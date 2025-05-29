Гиперкубы приспособили для исправления ошибок в квантовых компьютерах

Многие предполагают, что дальнейшее развитие квантовых компьютеров потребует создания систем, способных автоматически находить и корректировать случайные ошибки в их работе. Их можно подавить, если использовать для расчетов так называемые логические кубиты, виртуальные квантовые ячейки памяти, состоящие из нескольких соединенных друг с другом физических кубитов. За последние годы исследователи создали на их базе несколько систем коррекции ошибок, каждая из которых хорошо защищает исполнение одной из нескольких ключевых логических операций.