Питание в нижегородских детсадах и школах подорожает с 1 июля

В общеобразовательных учреждениях завтраки будут стоить 96,63 рубля, обеды — 115,96 рубля, а полдники — 44,70 рубля. Прежде цены были следующими: 91,33 рубля, 109,60 рубля и 42,25 рубля соответственно. Что касается школьных-интернатов, то дневной рацион для учеников 5−11 классов будет стоить 308,02 рубля, в то время как прежде он обходился в 291,13 рубля.