Самарский госпиталь для ветеранов признан лучшим в социальном обслуживании

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн получил звание лучшего социально ориентированного госпиталя ветеранов в национальном конкурсе, проведенном Союзом госпиталей РФ.
Учреждение оказывает медицинскую помощь участникам специальных военных операций и их семьям, проводит реабилитацию и социальные программы.
Специалисты госпиталя получают признание за профессиональные заслуги, учреждение оснащается современным оборудованием, продолжается капитальный ремонт помещений. Дополнительные бюджетные средства выделены на продолжение ремонтных работ в 2026 году.
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