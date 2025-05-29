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Самарский госпиталь для ветеранов признан лучшим в социальном обслуживании

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн получил звание лучшего социально ориентированного госпиталя ветеранов в национальном конкурсе, проведенном Союзом госпиталей РФ.

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн получил звание лучшего социально ориентированного госпиталя ветеранов в национальном конкурсе, проведенном Союзом госпиталей РФ.

Учреждение оказывает медицинскую помощь участникам специальных военных операций и их семьям, проводит реабилитацию и социальные программы.

Специалисты госпиталя получают признание за профессиональные заслуги, учреждение оснащается современным оборудованием, продолжается капитальный ремонт помещений. Дополнительные бюджетные средства выделены на продолжение ремонтных работ в 2026 году.

В нашем Телеграм-канале проводится конкурс с призами до 1 июня — подпишитесь!