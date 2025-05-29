В Иркутске временно перестанут ходить трамваи № 4, 4а до 1 июня

Жителям Иркутска стоит подготовиться к временным изменениям в работе общественного транспорта. В ночь с 30 на 31 мая трамваи маршрутов № 4 «Центральный рынок — ул. Братская» и № 4а «ул. Братская — Ж/д вокзал» прекратят движение до 15:00 1 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации областного центра.