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В Иркутске временно перестанут ходить трамваи № 4, 4а до 1 июня

Трамваи не будут ходить из-за работ по улице Баррикад.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителям Иркутска стоит подготовиться к временным изменениям в работе общественного транспорта. В ночь с 30 на 31 мая трамваи маршрутов № 4 «Центральный рынок — ул. Братская» и № 4а «ул. Братская — Ж/д вокзал» прекратят движение до 15:00 1 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации областного центра.

— Транспорт не будет курсировать по этим маршрутам в связи с проведением строительно-монтажных работ по улице Баррикад на перекрестке с Фридриха Энгельса, — поделились в администрации.

Пассажирам советуют заранее продумать альтернативные маршруты передвижения. Обычное движение трамваев обещают восстановить сразу после завершения работ — уже в воскресенье днём 1 июня.