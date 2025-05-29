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В Иркутске обсудили реконструкцию улиц с трамвайными путями

Один из вариантов предполагает перенос рельсов с улицы Ленина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Думе Иркутска прошли депутатские слушания, посвященные проекту реконструкции некоторых участков центральных улиц города. Речь шла об улицах Степана Разина, Горького, Ленина и Тимирязева в той их части, где проходят трамвайные пути. Цель — перераспределить транспортные потоки, уменьшить вероятность пробок и сделать общественный транспорт более удобным для пассажиров.

Разработкой проекта занимаются специалисты МКУ Иркутска «Проектный офис дорожной деятельности». Среди предложений есть возможность создания совмещенных выделенных полос для трамваев и автобусов и даже перенос отдельных участков путей на соседние улицы — такой вариант, к примеру, рассматривается для улицы Ленина.