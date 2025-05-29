В Иркутске обсудили реконструкцию улиц с трамвайными путями

В Думе Иркутска прошли депутатские слушания, посвященные проекту реконструкции некоторых участков центральных улиц города. Речь шла об улицах Степана Разина, Горького, Ленина и Тимирязева в той их части, где проходят трамвайные пути. Цель — перераспределить транспортные потоки, уменьшить вероятность пробок и сделать общественный транспорт более удобным для пассажиров.