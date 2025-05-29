ЖКХ сказало минчанам, можно ли перевесить змеевик в ванной комнате

В сообщении сказано, что в редакцию агентства написал житель Минска, который намеревался перевесить полотенцесушитель в ванной комнате на другую стену. Он добавлял, что слышал информацию о том, что подобные работы не требуют разработки проекта и согласований. Сообщается, что, согласно постановлению белорусского правительства № 180 от 9 мая 2015 года, из перечня работ, которые относятся к переустройству и перепланировке, исключили перенос полотенцесушителя. Указанная норма действует и сегодня. Это значит, что разработки проектной документации, а также согласования с местным исполкомом не требуются.