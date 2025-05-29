ЖКХ сказало минчанам, можно ли перевесить змеевик в ванной комнате. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Алексей Скалдин.
В сообщении сказано, что в редакцию агентства написал житель Минска, который намеревался перевесить полотенцесушитель в ванной комнате на другую стену. Он добавлял, что слышал информацию о том, что подобные работы не требуют разработки проекта и согласований. Сообщается, что, согласно постановлению белорусского правительства № 180 от 9 мая 2015 года, из перечня работ, которые относятся к переустройству и перепланировке, исключили перенос полотенцесушителя. Указанная норма действует и сегодня. Это значит, что разработки проектной документации, а также согласования с местным исполкомом не требуются.
Начальник юридического отдела уточнил, что переносить змеевик на другую стену в ванной все-таки нежелательно. По его словам, изначально место для его размещения было определено при учете параметров функционирования внутридомовой системы горячего водоснабжения.
— Его перенос в сторону от предусмотренной проектом точки может привести к нарушению циркуляции воды. Как следствие, в квартирах, через которые проходит горячеводный стояк, температура воды в полотенцесушителях может снизиться, — обратил внимание Скалдин.
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