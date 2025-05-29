Москалькова рассказала о возвращении курских жителей, вывезенных на Украину

«Все 6 курян успешно доехали домой, они размещены в пунктах временно размещения. К сожалению, пока неизвестно, где находятся родственники большинства из них… Им оказана необходимая психологическая помощь, медики из осмотрят. Решат вопросы с выплатами, которые им были положены за это время», — сказала Москалькова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.