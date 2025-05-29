В Феодосии строят школу на 800 мест

Новую школу на 800 мест в Феодосии планируют открыть в декабре 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Минстроя.
Школу строят в микрорайоне Челноковского массива. Она рассчитана на 800 мест. На сегодняшний день работы выполнены на 73%. На строительство выделили 1,47 млрд рублей. Сейчас рабочие занимаются монолитными работами. Строительство также выполняют устройство фасадов и кровли, а также сваркой и покраской металлоконструкций. Кроме того, внутри монтируют системы отопления и вентиляции, а также шпаклюют стены и откосы.
«Также проводят электромонтажные работы, устанавливают слаботочные сети, занимаются стяжкой пола и его утеплением. Продолжается устройство подпорных стен», — говорится в сообщении.
Планируется, что школу введут в эксплуатацию в декабре 2027 года.