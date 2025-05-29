Чернышенко: правительство продолжит работу над реализацией талантов детей

«Такие мероприятия (конкурс — “Знаешь?Научи!” — ред.), конечно, работают на достижение одной из национальных целей, которую нам президент (России Владимир Путин) поставил. Она звучит очень просто и вдохновляюще: реализация возможностей и талантов наших детей… Мы в правительстве, конечно, продолжим поддерживать (возможности и таланты детей — ред.), выполняя поручение президента, и создавать для ребят условия, чтобы вы свои таланты смогли в нашей прекрасной стране реализовать», — сказал зампред правительства в ходе церемонии награждения победителей конкурса видеороликов «Знаешь?Научи!».