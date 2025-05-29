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Почти две недели без теплого душа: В Кишиневе опять отключают горячую воду — публикуем адреса

О запланированных работах сообщает поставщик услуги.

Источник: Комсомольская правда

Массовые отключения горячей воды в столице: список адресов.

О запланированных работах сообщает поставщик услуги.

БОТАНИКА

29 мая — 6 июня.

Адреса:

Н. Титулеску: 33, 37/4, 39, 43, 47, 47/2.

(5 жилых домов и центр семейных врачей).

3 июня, с 08:00 — 5 июня, до 16:00.

Адрес:

Дачия, 12/4.

5 июня, с 08:00 — 10 июня, до 16:00.

Адреса:

• Н. Титулеску: 10a, 14, 25;

• Пандурилор, 62 (центр семейных врачей, детский сад, 2 жилых дома).

ЦЕНТР

10—12 июня.

Адреса:

В. Докучаева: 2, 2/1, 2/2, ⅔, 2/4, ⅖, 3, 3/1, 4, 13.

•Митрополит Гурие Гросу: 1, 3, 5.

Г. Асаки: 48/1, 48/2, 50, 52.

Поставщик приносит извинения потребителям. Дополнительные детали можно узнать по телефону: (022) 447−447.