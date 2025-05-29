Почти две недели без теплого душа: В Кишиневе опять отключают горячую воду — публикуем адреса

Массовые отключения горячей воды в столице: список адресов.
О запланированных работах сообщает поставщик услуги.
БОТАНИКА
29 мая — 6 июня.
Адреса:
Н. Титулеску: 33, 37/4, 39, 43, 47, 47/2.
(5 жилых домов и центр семейных врачей).
3 июня, с 08:00 — 5 июня, до 16:00.
Адрес:
Дачия, 12/4.
5 июня, с 08:00 — 10 июня, до 16:00.
Адреса:
• Н. Титулеску: 10a, 14, 25;
• Пандурилор, 62 (центр семейных врачей, детский сад, 2 жилых дома).
ЦЕНТР
Адреса:
В. Докучаева: 2, 2/1, 2/2, ⅔, 2/4, ⅖, 3, 3/1, 4, 13.
•Митрополит Гурие Гросу: 1, 3, 5.
Г. Асаки: 48/1, 48/2, 50, 52.
Поставщик приносит извинения потребителям. Дополнительные детали можно узнать по телефону: (022) 447−447.