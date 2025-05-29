Глава МВД России наградил школьника из Минусинска за спасение бабушки от мошенников

Несмотря на попытки Дмитрия и его мамы поговорить с пенсионеркой, она не желала их слушать и продолжала выяснять, через какой банкомат отправить деньги. Однако, после настоятельных объяснений о том, что она общается с мошенником, женщина положила трубку. Подросток вызвал полицию.