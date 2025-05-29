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Глава МВД России наградил школьника из Минусинска за спасение бабушки от мошенников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды молодым россиянам, проявившим героизм при задержании преступников и предотвращении правонарушений.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды молодым россиянам, проявившим героизм при задержании преступников и предотвращении правонарушений.

В числе награжденных оказался 14-летний Дмитрий Гребенников из Минусинска.

Как стало известно, зимой 2025 года Дмитрий находился в магазине с мамой, когда заметил встревоженную бабушку, разговаривающую по громкой связи. В ходе разговора она услышала указание уйти в укромное место, что вызвало подозрения у подростка. Он поделился своими опасениями с матерью.

Несмотря на попытки Дмитрия и его мамы поговорить с пенсионеркой, она не желала их слушать и продолжала выяснять, через какой банкомат отправить деньги. Однако, после настоятельных объяснений о том, что она общается с мошенником, женщина положила трубку. Подросток вызвал полицию.

Как выяснилось, мошенник на протяжении всего разговора запрещал бабушке обращаться за помощью к другим людям. Благодаря действиям Дмитрия и его матери пенсионерка смогла сохранить более 170 тысяч рублей.

«Я горд за своего сына и рад, что его поступок получил такую высокую оценку. Он вырос неравнодушным человеком», — отметил отец Дмитрия.

Заслуженную награду мальчик получил из рук временно исполняющего обязанности начальника Главка Юрия Завьялова.

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