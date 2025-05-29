В Краснодаре теперь штрафуют за парковку на газонах и клумбах

Мэр Краснодара заявил, что теперь ответственность за подобные нарушения закреплена в законодательстве Кубани. При поддержке депутатов краевого Заксобрания, осенью прошлого года в профильный закон была внесена статья, устанавливающая ответственность за несоблюдение правил благоустройства.