В Краснодаре теперь штрафуют за парковку на газонах и клумбах

Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
Как отметил мэр в Telegram-канале, водители будут платить по 1 000 рублей за нарушение правил благоустройства. Машины на газонах выявляют с помощью передвижных камер фотофиксации — эти комплексы автоматически устанавливают факты неправомерной парковки.
Наумов рассказал, что с апреля произошло несколько подобных эпизодов. Владельцы автомобилей уже получили и оплатили штрафы.
Мэр Краснодара заявил, что теперь ответственность за подобные нарушения закреплена в законодательстве Кубани. При поддержке депутатов краевого Заксобрания, осенью прошлого года в профильный закон была внесена статья, устанавливающая ответственность за несоблюдение правил благоустройства.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре за неделю эвакуировали 331 автомобиль.