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Российский футбольный союз оштрафовал тольяттинский «Акрон» на 20 тыс. рублей

Представители контрольно-дисциплинарного комитета выявили нарушение во время матча со столичным «Локомотивом» 24 мая.

Представители контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) выявили нарушение во время матча со столичным «Локомотивом» 24 мая.

В тот день прошли заключительные встречи Российской Премьер-лиги. «Красно-черные» принимали москвичей на «Солидарность Самара Арене». Проиграли с крупным счетом 1:4 (12+). Гол забил Жилсон Беншимол.

Также волжан и «железнодорожников» оштрафовали на 20 тыс. рублей за задержку выхода из раздевалки. Плюс гостей обязали выплатить еще столько же за флеш-интервью с футболистом, который не играл в тот день, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на руководителя КДК РФС Артура Григорьянца.

Недавно бывший полузащитник «Зенита» и экс-спортдир «Акрона» Виктор Файзулин заявил, что будущее «молодых и звонких» зависит в том числе от Артема Дзюбы.

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