Российский футбольный союз оштрафовал тольяттинский «Акрон» на 20 тыс. рублей

Также волжан и «железнодорожников» оштрафовали на 20 тыс. рублей за задержку выхода из раздевалки. Плюс гостей обязали выплатить еще столько же за флеш-интервью с футболистом, который не играл в тот день, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на руководителя КДК РФС Артура Григорьянца.