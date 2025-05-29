Мингорисполком сказал, почему не продают участки под строительство дома в Минске. Подробности рассказала председатель комитета землеустройства Мингорисполкома Наталья Тюптенкова, пишет агентство «Минск-Новости».
— В Минске ушли от возможности продажи чистых земельных участков, мотивируя это тем, что граждане не всегда укладываются в сроки завершения строительства жилых домов. Сроки также оговорены законодательством, — пояснила специалист.
Тюптенкова обратила внимание, что сегодня свободные участки в столице, где есть возможность разместить жилой индивидуальный дом, застраиваются соответствующими организациями, которые определил Мингорисполком. Она назвала коттеджи, которые в установленном порядке передаются многодетным семьям или же на аукционе продаются уже готовые квартиры.
Представитель Мингорисполкома добавила, что если речь идет про многоэтажные дома, то купить участок под строительство можно лишь через аукцион. Он отметила, что указанная практика распространена не только в Минске, но и по всей Беларуси.
— В зависимости от того, что предполагается построить, определяется и стоимость квадратного метра. Она зависит от функционального назначения, — подчеркнула специалист.
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