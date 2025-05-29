В Калининградском зоопарке леопарду на день рождения подарили кролика

В Калининградском зоопарке леопард по кличке Хан отметил 29 мая свое 18-летие. Специалисты говорят, что это для «котика» — весьма солидно.
«18 лет для человека — начало жизни, для леопарда — дело к старости. О старости в поведении Хана ничего не напоминает: аппетит отличный, активность — на высоте», — прокомментировали в зоопарке.
Интересно, что отец Хана прожил в Московском зоопарке почти 27 лет.
Сегодня на обед у леопарда — любимый кролик. Мясо именинник съел с удовольствием.
Отмечается, что во внутреннем вольере хищника созданы комфортные условия, учитывая возраст. Отдыхает Хан на теплом полу.