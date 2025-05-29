Кандидатам в губернаторы Ростовской области разрешат открыть избирательный счет дистанционно

Ростовская область присоединилась к всероссийскому пилотному проекту по внедрению дистанционного открытия специальных избирательных счетов. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Ростовской области.
Регион стал одним из девяти субъектов, где впервые появится такая возможность на выборах. Однако отмечается, что дистанционно открыть счет смогут только кандидаты на должность губернатора Ростовской области.
На всех остальных уровнях выборов открытие счетов будет проходить по прежним правилам. Кандидаты смогут это сделать только при личном присутствии или их уполномоченного в отделении банка.
— Возможность открывать счет дистанционно станет повсеместной на выборах в России с 1 января 2026 года, — пояснили в Избирательной комиссии региона.