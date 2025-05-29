Челябинка устроила на своем участке нелегальный приют для собак

Обращение поступило в центральный аппарат ведомства через Информационный центр. Житель Челябинска рассказал, что его соседка устроила на своем земельном участке приют для бродячих животных, однако женщина не ухаживает за собаками должным образом. Более того, по словам заявителя, они регулярно прорываются на территорию его домовладения и нападают на семью.
«Несмотря на то, что суд обязал фигурантку привести участок в нормативное состояние, до настоящего времени проблема не разрешена», — говорится в сообщении Информационного центра СК России.
Александр Бастрыкин дал поручение региональному следственному управлению в Челябинской области провести проверку, а также доложить сначала о промежуточных выясненных обстоятельствах, а потом — о ее результатах.
В ведомстве добавили, что центральный аппарат взял на контроль исполнение поручения главы СК России.