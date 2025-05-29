Челябинка устроила на своем участке нелегальный приют для собак

Обращение поступило в центральный аппарат ведомства через Информационный центр. Житель Челябинска рассказал, что его соседка устроила на своем земельном участке приют для бродячих животных, однако женщина не ухаживает за собаками должным образом. Более того, по словам заявителя, они регулярно прорываются на территорию его домовладения и нападают на семью.