В Челнах хирурги спасли мужчину с дырой в грудной клетке

36-летний Виктор упал со стремянки во время ремонта. Несмотря на сильную боль в левом плече, он пытался лечиться самостоятельно, использовал мази. Оказалось, что у него сломана ключица. В больницу обратился лишь спустя неделю, когда абсцесс достиг апогея. Началось воспаление структур грудной клетки, где находятся все жизненно важные органы: сердце, трахея, легкие.
В реанимацию мужчину доставили с сильными болями, лихорадкой и симптомами интоксикации. В его груди образовалась дыра, сквозь которую можно увидеть часть легкого. Торакальные хирурги провели три сложнейшие операции: они очистили площадь поражения и остановили процесс гноения. Виктору также пришлось терпеть множество болезненных перевязок.
«Он молодой, и сердце у него крепкое — все выдержал», — сказал торакальный хирург Данил Агафонов.
Восстановление еще не окончено. Мужчине требуется хирургическое лечение, чтобы вернуть ключицу в исходное положение, также планируется операция по пересадке кожи.