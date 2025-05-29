В Челнах хирурги спасли мужчину с дырой в грудной клетке

36-летний Виктор упал со стремянки во время ремонта. Несмотря на сильную боль в левом плече, он пытался лечиться самостоятельно, использовал мази. Оказалось, что у него сломана ключица. В больницу обратился лишь спустя неделю, когда абсцесс достиг апогея. Началось воспаление структур грудной клетки, где находятся все жизненно важные органы: сердце, трахея, легкие.