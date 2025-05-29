В Волгограде начался масштабный ремонт фонтана у библиотеки Горького

В Волгограде стартовали работы по капитальному ремонту одного из старейших фонтанов города — у библиотеки имени Горького. Обновление коснётся не только самого гидротехнического сооружения, но и прилегающей территории, которая долгое время оставалась без должного внимания.
Как сообщили в администрации Волгограда, начальный этап работ включает механическую очистку чаш фонтана. После этого специалисты приступят к восстановлению конструкции: чаши будут укреплены армирующей сеткой, оштукатурены и покрыты несколькими слоями защитной гидроизоляции.
Ремонт затронет и инженерную «начинку» фонтана. Будут установлены современные системы фильтрации воды, автоматического хлорирования, приточно-вытяжная вентиляция, новые мощные насосы и датчики уровня воды. Завершат модернизацию современные форсунки и оросители, обеспечивающие красивую и равномерную подачу водных струй.
Также начались подготовительные работы на прилегающей территории. Здесь обновят тротуарное покрытие, установят новое уличное освещение, посадят липы, клёны и можжевельник. Для их комфортного роста предусмотрят систему автоматического полива. Власти обещают, что появятся новые скамейки, урны, а также благоустроенная зона отдыха.