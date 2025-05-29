Роспотребнадзор рассказал самарцам, как защититься от аллергенной пыльцы

По словам представителей ведомства, первыми симптомами аллергии являются чихание и заложенность носа. Это реакция организма на пыльцу.
Чтобы аллергия не мешала обычной жизни, необходимо принять следующие меры:
— Меньше выходить на улицу в жару;
— Не допускать попадание тополиного пуха в квартиру — на нем может быть пыльца;
— Проводить влажную уборку;
— Носить маску;
— По приходу с улицы умыться и прочистить нос;
— Чаще стирать уличную одежду;
— Чистить кондиционеры и вентиляторы.
Если аллергия мешает нормальной жизни, то необходимо посетить врача и не в коем случае не заниматься самолечением.