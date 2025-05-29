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Роспотребнадзор рассказал самарцам, как защититься от аллергенной пыльцы

Самарский Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций, которые помогут облегчить симптомы аллергии на пыльцу.

По словам представителей ведомства, первыми симптомами аллергии являются чихание и заложенность носа. Это реакция организма на пыльцу.

Чтобы аллергия не мешала обычной жизни, необходимо принять следующие меры:

— Меньше выходить на улицу в жару;

— Не допускать попадание тополиного пуха в квартиру — на нем может быть пыльца;

— Проводить влажную уборку;

— Носить маску;

— По приходу с улицы умыться и прочистить нос;

— Чаще стирать уличную одежду;

— Чистить кондиционеры и вентиляторы.

Если аллергия мешает нормальной жизни, то необходимо посетить врача и не в коем случае не заниматься самолечением.