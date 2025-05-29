В мэрии объяснили проблемы с работой кондиционеров в автобусах Перми

Три маршрута в Перми сейчас обслуживают автобусы без кондиционеров, сообщили perm.aif.ru в департаменте транспорта городской администрации.
С повышением температуры воздуха в Перми в соцсетях стали появляться жалобы на жару и духоту в общественном транспорте: по словам пермяков, кондиционеры в некоторых автобусах не включатся в принципе. В городском дептрансе perm.aif.ru подтвердили, что проблема существует, однако отметили, что это временно.
«На маршрутах № 40 и № 47 на сегодняшний день работает подвижной состав, где наличие кондиционера не предусматривалось заводом-изготовителем, — объяснили perm.aif.ru в департаменте. — Перевозчик в настоящее время получает новую технику».
В дептрансе заверили, что 1 июня на оба машрута выйдут новые автобусы с климатической установкой и системой дистанционного контроля температуры.
Похожая ситуация и с маршрутом № 72: на нём работают автобусы, в которых кондиционер не предусмотрен конструкцией. Дело в том, что маршрут временный (его ввели на время ремонтных работ на Карпинского), и обслуживает его резервный подвижный состав.
В дептрансе напомнили, что кондиционеры в общественном транспорте должны включаться при температуре выше 20. В случае, если пассажиры заметили, что кондиционер не работает, можно обратиться к водителю, а сообщить о нарушении можно на странице «Пермский транспорт» во «ВКонтакте».