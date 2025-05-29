В мэрии объяснили проблемы с работой кондиционеров в автобусах Перми

С повышением температуры воздуха в Перми в соцсетях стали появляться жалобы на жару и духоту в общественном транспорте: по словам пермяков, кондиционеры в некоторых автобусах не включатся в принципе. В городском дептрансе perm.aif.ru подтвердили, что проблема существует, однако отметили, что это временно.